

Меняются санкции за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения

27.07.2021 20:39





За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения будут применяться различные санкции, в зависимости от содержания этанола в крови водителя.



Юридический комитет парламента Грузии рассмотрел во втором чтении законопроект «О внесении изменений в Закон Грузии о дорожном движении», инициированный депутатами Леваном Иоселиани и Александром Элисашвили.



Согласно проекту, вождение автомобиля в нетрезвом виде:



если содержание этанола в крови водителя составляет не менее 0,3, но и не более 0,7 промилле - влечет за собой лишение права управления транспортным средством на 6 месяцев.



если содержание этанола в крови водителя превышает 0,7 промилле – влечет за собой лишение права управления транспортным средством на 1 год.



Согласно проекту, отказ от проверки на содержание алкоголя в крови во время вождения приведет к лишению права на управление транспортным средством на один год.



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