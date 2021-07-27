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Сербия признала грузинский сертификат о вакцинации против COVID-19
27.07.2021 23:28
Правительство Сербии, исходя из принципа взаимности, признало сертификат о полной вакцинации против COVID-19, выданный Грузией.
По сообщению МИД Грузии, согласно постановлению правительства Сербии от 23 июля 2021 года, граждане могут въезжать в Сербию при предъявлении справки о полной вакцинации против COVID-19, выданной Грузией с 00:00 24 июля.
Граждане Грузии, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, могут оформить ковид-паспорта в филиалах Дома юстиции. Получить QR-код можно после прохождения полной вакцинации двумя прививками.
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