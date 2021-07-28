

Келли Дегнан: Вакцинация – это наилучший путь защитить себя, любимых людей и экономику от пандемии

28.07.2021 11:41





«Мы рады видеть так много грузин приходят на вакцинацию. Это очень важно, особенно сейчас, когда в Грузии выявлен вариант Дельта и уровень инфицирования растет», — об этом заявила посол США в Грузии Келли Дегнан, которая вместе с министром здравоохранения Грузии Екатериной Тикарадзе ознакомилась с процессом вакцинации в Тбилисской республиканской больнице.



По ее словам, приятно видеть, что вакцинируется столько людей.



«США рады, что смогли передать Грузии в подарок 500 000 доз вакцины «Пфайзер», и мы действительно рады тому, что столько грузин регистрируется и прививается. Это очень важно, тем более когда «дельта»-вариант есть и в Грузии, и число заразившихся ежедневно растет. Вакцинация – это наилучший путь защитить себя, любимых людей и экономику от пандемии. Призываю людей, пожалуйста, вакцинируйтесь, вакцинация очень важна», - отметила посол.









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