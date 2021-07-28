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Посол: США будут и впредь поддерживать развитие системы национальных парков Грузии
28.07.2021 11:46
Посольство США в Грузии поздравляет граждан Грузии с присвоением статуса Всемирного природного наследия ЮНЕСКО четырем охраняемым территориям страны.
По сообщению посольства, посол Келли Дегнан недавно посетила Национальный парк Колхети.
«Поздравляем с признанием национальных парков Грузии ЮНЕСКО!
Недавно посол Дегнан посетила одно из этих сокровищ, потрясающий национальный парк Колхети, и заверила, что правительство США будут и впредь поддерживать развитие системы национальных парков Грузии».
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