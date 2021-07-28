

Минздрав: самым успешным инструментом борьбы с пандемией является самоорганизация, ношение масок и социальная дистанция

28.07.2021 12:31





По заявлению министра здравоохранения Екатерины Тикарадзе, наиболее успешным инструментом борьбы с пандемией является самоорганизация, ношение масок и социальная дистанция, а иммунизация является дополнительной привилегией.



Как она заявила журналистам, все инструменты, которые могут быть использованы системой здравоохранения, подключены.



«Иммунизация не является главной проблемой в стране, поскольку даже в процессе иммунизации часто происходит инфицирование. Мы наблюдаем за различными странами, добившимися успеха в иммунизации, но там все равно происходит распространение инфекции. Наиболее успешным инструментом борьбы с пандемией является самоорганизация, ношение масок и социальная дистанция, а иммунизация является дополнительной привилегией, которая доступна каждому человеку и этот процесс в Грузии начался с одной из самых высококачественных вакцин. Наиболее эффективное управление вирусом происходит, когда общественность обладает высокими навыками самоорганизации. Исходя из этого, моя просьба к общественности - позаботиться о собственном здоровье, здоровье родителей, и теперь, когда мы видим, насколько увеличилось инфицирование среди детей, позаботиться о собственных детях и учитывать все те рекомендации, которые распространяет министерство здравоохранения.



Министерство здравоохранения и система имеют не так много рычагов. Эти рычаги - мобилизация имеющегося в стране коечного фонда, и эта работа уже ведется. В каждодневном режиме мы добавляем до 300 коек. Что касается дополнительного инструмента, то вы знаете, что во время второй волны мы эффективно использовали гостиницы. Министерству экономики уже поручено мобилизовать фонд гостиничных коек для того, чтобы мы могли адекватно управлять пациентами, и они также работают в этом направлении. Также мобилизована онлайн-клиника, которая обслуживает около 20 тысяч пациентов на дому. Таким образом, все инструменты, которые может использовать система здравоохранения, подключены. Абсолютно везде объявлена высокая мобилизация», - заявила Екатерина Тикарадзе.





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