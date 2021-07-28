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Посол Франции: Свобода прессы – это очень важный аспект для демократической страны
28.07.2021 12:44
Свобода прессы важна для демократической Грузии. Мы твердо поддерживаем следование Грузии к Западу, и свобода прессы – это очень важный аспект для демократической страны, - об этом заявил посол Франции в Грузии Диего Калас.
По его словам, все совершенные 5 июля преступные факты должны быть полностью расследованы.
«Мы встревожены тем насилием, которое увидели 5 июля. В Министерстве внутренних дел заявляют, что расследуют это дело. Важно, чтобы СМИ имели возможность работать должным образом. Очень важно, чтобы все совершенные преступления были расследованы, и последовал результат», - отметил посол.
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