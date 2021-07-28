

Председатель ПАСЕ: «Прекратите играть и задействуйте соглашение Мишеля»

28.07.2021 13:12





Председатель ПАСЕ Рик Дэмс заявил, что выполнение соглашения, достигнутого при посредничестве президента Совета Европы Шарля Мишеля, имеет решающее значение на пути Грузии к общеевропейскому обществу.



«Прекратите играть и задействуйте соглашение Мишеля на практике, это очень важно», — призвал политические силы Дэмс, находящийся с визитом в Грузии.



«Редко встречал такую поляризованную политическую атмосферу, которая переходит в личностное. Поэтому мое первое послание вам, политикам: приступите к делу, говорите о политике и не превращайте ее в личностное – у меня складывается такое впечатление, хотя, возможно, я ошибаюсь. Но уходите от поляризации, старайтесь заниматься теми делами, которые волнуют людей, поскольку политика существует для улучшения жизни граждан. Это и задача Совета Европы, ПАСЕ – защищать права человека, фундаментальные свободы, верховенство закона и демократию – это и есть наше дело, стремитесь к деполяризации и возвращайтесь к делу. Думаю, это касается и СМИ», – сказал Рик Дэмс.



Он призвал большинство и оппозицию работать вместе, например, по вопросам гендерного равенства, и отметил, что не может представить себе, что у них будут разные позиции по этому вопросу.



Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы также назвал неприемлемым то, что произошло 5-6 июля в Тбилиси, отметив вопрос защиты СМИ.



«Прежде всего, я хочу сказать, что произошедшее было совершенно неприемлемо. Это очевидно, но стоит повторить еще раз. Насилие на улицах должно контролироваться в максимально возможной степени, но власти не всегда способны сделать это в полной мере. Я верю: если ты ценишь свободу слова и прессы, пресса должна быть защищена. Я верю, что правительство ответит на этот вопрос. Ведется расследование, люди зандержаны, и я надеюсь, что они вникнут в мельчайшие подробности того, почему это произошло, кто это поддержал и по какой причине. Это то, что никогда не должно повториться », — сказал политик.



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