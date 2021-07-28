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Минздрав: В день в среднем вакцинируются 14 тысяч граждан, что вдвое меньше целевого показателя
28.07.2021 14:56
Среднее количество дневного показателя вакцинированных – 14 000, что почти в два раза меньше нашего целевого показателя, - заявила первый замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.
По ее словам, для достижения целевого показателя в день должны прививаться 25 000-30 000 человек.
При этом Габуния пояснила, что в летний период доступ ко всем имеющимся в стране вакцинам будет неограниченным и прививочные кабинеты для вакцинации препаратом «Пфайзер» будут открыты и в других регионах.
«Из полумиллиона доз «Пфайзера», которые есть в стране, забронированы 170 000, остальные откроются в текущем периоде, и поэтапно поступят и закупленные миллион доз.
В летний период доступ ко всем имеющимся сегодня в стране вакцинам, в частности, речь идет о «Синофарм», Синовак», «Пфайзер» и «АстраЗенека», будет неограниченным, и прививочные кабинеты для вакцинации препаратом «Пфайзер» будут добавлены и в других региональных точках, чтобы население могло привиться вакциной «Пфайзер» во всех госпиталях», - отметила Габуния.
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