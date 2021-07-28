

В Грузии планируется создание лаборатории спортивной генетики

28.07.2021 16:14





По словам министра культуры и спорта Теи Цулукиани, согласно 10-летнему плану развития спорта в Грузии планируется создать медицинскую лабораторию, где будут проводить генетические исследования, с целью определить, каким физическим потенциалом они могут обладать люди в конкретном виде спорта. Об этом Цулукиани рассказал на презентации 10-летнего плана Министерства культуры и спорта.



«На базе медицинских центров через 10 лет будет функционировать то, чего у нас нет в стране. Это лаборатория, основанная на современных технологиях, где юные спортсмены могут проводить генетический анализ мышечной ткани и другие виды медицинских обследований, чтобы они могли правильно спланировать свою карьеру, и например, такой человек как я, не думал, что из него выйдет хороший баскетболист», — сказала Цулукиани.



Согласно 10-летнему плану, министерство хочет к 2025 году увеличить количество людей, регулярно занимающихся физической активностью, с 22% до 30%, а к 2030 году этот показатель достигнет 50%. При этом, по словам Цулукиани, согласно плану, количество спортсменов в Грузии должно увеличиться к 2030 году с 180 тысяч до 360 тысяч.



Министерство также планирует улучшить показатели на летних Олимпийских играх 2028 года и занять пятое место по количеству выигранных медалей на душу населения. При этом, по плану Цулукиани, к 2030 году количество мультиспортивных комплексов по основным видам спорта должно увеличиться с 4 до 10.



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