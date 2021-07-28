

Посол США: Насколько мне известно, организаторы нападений на журналистов не задержаны

28.07.2021 16:22





Посол США в Грузии Келли Дегнан подчеркнула необходимость беспристрастного, профессионального расследования фактов насилия 5 июля.



По её словам, организаторы целенаправленных нападений должны быть привлечены к ответственности. Вместе с тем, Келли Дегнан еще раз отметила, что журналисты должны вести свою деятельность без запугивания и насилия.



«Приятно видеть, что виновные в фактах насилия задержаны и ведется расследование. Необходимо беспристрастное, профессиональное расследование дел. Мы знаем, что полиция хорошо обучена этому. Для проведения расследования требуется время. Вызывает беспокойство то, что, насколько мне известно, организаторы не задержаны. Это были организованные, целенаправленные нападения, и важно привлечь к ответственности организаторов всего этого. Журналисты должны заниматься делом без запугивания и насилия», — заявила Келли Дегнан.





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