

Барамидзе: Они бросили документ Мишеля в лицо нашим партнерам

28.07.2021 19:35





Они бросили этот документ в лицо нашим партнерам, теперь интересно, какой будет их реакция. Как видно, дело дойдет до санкций и это очень печально, - об этом заявил один из лидеров «Национального движения» Георгий Барамидзе в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс» в связи с тем, что «Грузинская мечта» объявила документ Шарля Мишеля аннулированным.



По его словам, Бидзина Иванишвили принял весьма опасное решение, поскольку – это прямой шаг против западного курса страны.



«Такие лицемерие, цинизм и мерзкая ложь невообразимы для всех нормальных людей. По прошествии времени «Грузинская мечта» превратила этот документ в использованную туалетную бумагу и выбросила в мусор.

Иванишвили уже открыто ведет страну к диктатуре, он плюет на европейцев, американцев и вообще на прозападный курс», - заявил Бармидзе.



Что касается вопроса о том, какой должен быть ответ оппозиции на решение «Грузинской мечты», и будет ли верным шагом бойкотирование парламента, по словам Барамидзе, вхождение в парламент изначально было ошибкой, и он и сейчас разделяет позицию, предполагающую бойкотирование.



«Я приветствую в этот раз правильное, мужское, честное решение Зуры Абашидзе. Я был одним из первых, кто сказал, что мы не должны были туда входить. Так что, в этом смысле моя позиция ясна, однако, разумеется, мы опять-таки должны сесть и обсудить. Это не простой вопрос», - заявил Барамидзе.











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





