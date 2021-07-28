

Уильям Кортни об аннулировании соглашения от 19 апреля

28.07.2021 19:35





Бывший посол США в Грузии Уильям Кортни откликается на аннулирование соглашения Шарля Мишеля «Грузинской мечтой».



«19 июля в Батуми Грузия обещала быть приверженной последующему прогрессу процесса интеграции в ЕС. Подрывает ли выход из достигнутого при посредничестве ЕС соглашения это обещание? Грузия отступает от амбиций ЕС?» - пишет Кортни в Twitter.



Напомним, «Грузинская мечта» объявила соглашение от 19 апреля аннулированным.









• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





