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Уильям Кортни об аннулировании соглашения от 19 апреля
28.07.2021 19:35
Бывший посол США в Грузии Уильям Кортни откликается на аннулирование соглашения Шарля Мишеля «Грузинской мечтой».
«19 июля в Батуми Грузия обещала быть приверженной последующему прогрессу процесса интеграции в ЕС. Подрывает ли выход из достигнутого при посредничестве ЕС соглашения это обещание? Грузия отступает от амбиций ЕС?» - пишет Кортни в Twitter.
Напомним, «Грузинская мечта» объявила соглашение от 19 апреля аннулированным.
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