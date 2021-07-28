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Уильям Кортни об аннулировании соглашения от 19 апреля


28.07.2021   19:35


Бывший посол США в Грузии Уильям Кортни откликается на аннулирование соглашения Шарля Мишеля «Грузинской мечтой».

«19 июля в Батуми Грузия обещала быть приверженной последующему прогрессу процесса интеграции в ЕС. Подрывает ли выход из достигнутого при посредничестве ЕС соглашения это обещание? Грузия отступает от амбиций ЕС?» - пишет Кортни в Twitter.

Напомним, «Грузинская мечта» объявила соглашение от 19 апреля аннулированным.



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