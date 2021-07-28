

Окриашвили: Согласно исследованиям «Грузинской мечты», их поддержка составляет 28%

28.07.2021 19:41





Лидер партии «Прогресс и справедливость» Каха Окриашвили уверяет, что «Грузинская мечта» вышла из соглашения Шарля Мишеля из-за результатов исследований проведенных правящей партией, согласно которым ее поддержка составляет 28%.



«Я изначально предупреждал общественность и коллег по оппозиции, что события будут развиваться таким образом. С 2012 года до сегодняшнего дня «Грузинская мечта» обманывает избирателей и международных партнеров. Из-за фальсификаций выборов партия превратилась в мошенническое псевдополитическое объединение», — говорит Окриашвили.



Он обратился к международным партнерам с призывом активно вмешаться в сложившуюся в Грузии ситуацию и зафиксировать свою позицию касательно легитимности сегодняшней власти.



Окриашвили также отметил, что продолжит бойкотировать работу парламента.



Каха Окриашвили состоял в «Грузинской мечте» с 2013 года и покинул ее в 2020 году, основав партию «Прогресс и свобода». На парламентских выборах 2020 года он выступил в блоке с «Единым национальным движением», членом которого являлся с 2004 по 2013 год.





28 июля «Грузинская мечта» объявила о выходе соглашения от 19 апреля созданного при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля. Правящая партия также заявила, что вопрос о проведении досрочных выборов больше будет зависеть от договоренностей прописанных в соглашении. Отныне решение о проведении досрочных выборов, будет зависеть от «доброй воли властей».



«Досрочные выборы будут назначены по нашей доброй воле, в соответствии с конституционной практикой, установленной в развитых европейских странах», — сказал председатель партии Ираклий Кобахидзе.



В ответ лидер партии «Гирчи — больше свободы» Зураб Джапаридзе объявил о выходе из парламента. А партия «Лело» объявила о начале консультаций с партнерами по оппозиции. Кроме того, в «Лело» заявили о готовности при необходимости бойкотировать выборы в органы местного самоуправления.



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