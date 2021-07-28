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Самадашвили: Сегодня официально подтвердилось, что внешнеполитическая ориентация страны изменилась
28.07.2021 19:43
Сегодня официально подтвердилось, что внешнеполитическая ориентация страны изменилась, - так откликается член фракции «Лело – Партнерство для Грузии» на решение «Грузинской мечты» аннулировать соглашение от 19 апреля.
По заявлению Саломе Самадашвили, главными противниками Запада в Грузии являются Бидзина Иванишвили и его «политический режим».
«Это событие реально равносильно отказу Януковича от соглашения об ассоциации. Еще раз подтвердилось, что соглашение Мишеля – это был путь для обеспечения досрочных выборов и восстановления демократической системы в стране. Поэтому Иванишвили и разорвал это соглашение о головы ЕС и Америки. Пора выходить из страусиной позиции. Главными противниками Запада в Грузии являются Бидзина Иванишвили и его политический режим», - пишет Саломе Самадашвили в соцсети.
Для справки, «Грузинская мечта» объявила соглашение Шарля Мишеля от 19 апреля аннулированным.
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