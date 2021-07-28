

НПО о решении правящей партии Грузии о выходе из Соглашения Шарля Мишеля

28.07.2021 19:54





Неправительственные организации отреагировали на сегодняшнее заявление правящей грузинской партии «Грузинская мечта» о выходе из «Соглашения Шарля Мишеля» от 19 апреля.



Согласно заявлению, данное решение является явным отказом правительства Грузии от евроатлантического курса и мирного развития страны посредством демократических реформ.



«Считаем, что означенное решение власти является явным отказом от евроатлантического курса Грузии и мирного развития страны посредством демократических реформ.



Решение «Грузинской мечты» — это путь к усугублению политического кризиса и поляризации в преддверии выборов и служит лишь желанию удержать власть, ради чего «Грузинская мечта» готова пожертвовать процветанием страны, западным курсом, демократическим развитием и дружественными отношениями со стратегическими партнерами», — говорится в заявлении.



Документ подписывают: «Грузинская демократическая инициатива» (GDI); международная прозрачность — Грузия (TI Georgia); Фонд «Открытое общество» (OSGF); Международное общество за справедливые выборы и демократию (ISFED); Общественное движение -«Сирцхвилиа» (Shame movement); «Центр мониторинга госуправления (GMC); «Общество и банки»; Европейский фонд (EPF); Центр исследования экономической политики (EPRC); Институт развития свободы информации (IDFI) и другие.



Председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил на сегодняшнем брифинге, что благодарен Шарлю Мишелю за его усилия и поддержку, однако спустя 100 дней после подписания документа стало ясно, что он выполнил свою миссию и исчерпал себя. По словам Кобахидзе, после аннулирования Соглашения от 19 апреля страна вернулась в конституционные рамки.



В то же время, по словам Кобахидзе, правящая партия готова назначить внеочередные парламентские выборы в стране, если поведение оппозиционных партий покажет, что политическая система созрела для эффективного коалиционного правительства и такой режим не навредит интересам государства.



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