|
|
|
Уильям Кортни: Грузия отступает от европейских амбиций?
28.07.2021 20:57
Американский дипломат, посол США в Грузии в 1995-97 годах Уильям Кортни отреагировал на выход «Грузинской мечты» из соглашения от 19 апреля.
«19 июля в Батуми Грузия взяла непоколебимое твердое обязательство двигаться вперед в процессе интеграции в Евросоюз.
Подорвет ли выход из соглашения, заключенного при посредничестве ЕС, это обещание? Отступает или нет Грузия от амбиций Евросоюза?», - пишет Уильям Кортни.
28 июля из брифинга «Грузинской мечты» стало известно, что она выходит из соглашения от 19 апреля, которое было заключено при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля. В то же время «Мечта» заявила, что вопрос о досрочных выборах отныне будет зависеть не от посреднического соглашения Мишеля, а от их доброй воли и «будут назначены в том случае, если коалиционное правление не нанесет вред государству».
В ответ лидер «Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе заявил о выходе из парламента. О консультациях с партнерами по оппозиции анонсировала партия «Лело» и в случае необходимости выразила готовность бойкотировать выборы в органы местного самоуправления.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна