

Уильям Кортни: Грузия отступает от европейских амбиций?

28.07.2021 20:57





Американский дипломат, посол США в Грузии в 1995-97 годах Уильям Кортни отреагировал на выход «Грузинской мечты» из соглашения от 19 апреля.



«19 июля в Батуми Грузия взяла непоколебимое твердое обязательство двигаться вперед в процессе интеграции в Евросоюз.



Подорвет ли выход из соглашения, заключенного при посредничестве ЕС, это обещание? Отступает или нет Грузия от амбиций Евросоюза?», - пишет Уильям Кортни.



28 июля из брифинга «Грузинской мечты» стало известно, что она выходит из соглашения от 19 апреля, которое было заключено при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля. В то же время «Мечта» заявила, что вопрос о досрочных выборах отныне будет зависеть не от посреднического соглашения Мишеля, а от их доброй воли и «будут назначены в том случае, если коалиционное правление не нанесет вред государству».



В ответ лидер «Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе заявил о выходе из парламента. О консультациях с партнерами по оппозиции анонсировала партия «Лело» и в случае необходимости выразила готовность бойкотировать выборы в органы местного самоуправления.





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