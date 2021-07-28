

Келли Дегнан: «Свобода СМИ и журналистская деятельность - это защищенные Конституцией права

28.07.2021 20:58





Посол США в очередной раз отреагировала на события 5 июля. Келли Дегнан называет случившееся возмутительным и заявляет, что против этого необходимо зафиксировать четкий сигнал, что насилие в отношении журналистов неприемлемо.



Посол США говорит, что свобода СМИ и журналистская деятельность являются правом, защищенным Конституцией.



«Те, кто действительно верит в демократию, осознают, что средства массовой информации играют центральную роль в здоровой и развитой демократии. Разнообразные, плюралистические и мощные средства массовой информации, а не те, которые предоставляют общественности информацию по различным вопросам. Общественность хочет получать информацию не только от одной стороны, но и из других источников.



Что касается событий 5 июля, то, очевидно, они были шокирующими и очень возмутительными. Это был хорошо организованный процесс и часть той модели, за которой мы наблюдаем в течении полутора лет. Чтобы противостоять этому, необходимо четко зафиксировать мессидж, что насилие в отношении журналистов недопустимо.



Свобода СМИ и журналистская деятельность - это защищенные Конституцией права, которые требуют защиты. Важно обеспечить такую среду, чтобы журналисты без запугивания могли бы безопасно заниматься профессиональной деятельностью.



Хорошо, что конкретных лиц уже задержали и ведется следствие. Важно полное и всеобъемлющее расследование, для этого необходимо время. У полиции имеется достаточный опыт, чтобы это расследовать. Важно, чтобы организаторы этих явлений были бы задержаны. Необходимо зафиксировать послание, что насилие, организованные нападения на журналистов и других граждан, а также язык вражды недопустимы. Любое такое действие будет иметь правовые последствия. Это важно, когда страна вступает в избирательный процесс и когда журналисты должны выполнять свою деятельность», - заявляет Келли Дегнан.





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