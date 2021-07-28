

На развитие грузинской киноиндустрии будет потрачено 40 миллионов - министр

28.07.2021 21:36





Министр культуры, спорта и молодежи Теа Цулукиани представляя 10-летний план отметила, что в течение этого времени будет осуществлена реформа высшего художественного образования и увеличится бюджет университетов, консерватории, художественной академии, театрального университета, и т.д.



«Есть профессии, которые в университете больше не изучаются. Профессиональному образованию нужно содействие. Мы хотим, чтобы в сфере культуры было восстановлено около 30 исчезнувших профессий. Также будет уделено внимание научной деятельности, которая при предыдущей власти практически была искоренена. Мы предполагаем, что через 10 лет мы постепенно восстановим то, что во время предыдущего правительства было ограничено. Это коснется литературы, издательской деятельности, театра, музыки, а также изобразительного искусства, и создания певческих школ, чтобы продолжить тот великий путь, основу которому заложил Анзор Эркомаишвили», - заявила Цулукиани.



По ее словам, у грузинского кинематографа есть возможность внести большой вклад в экономику, что сегодня, можно сказать, не используется.



«Мы должны думать не только о защите грузинского кинематографического наследия, но и о развитии киноиндустрии, и мы думаем осуществить одну из самых крупных инвестиций в размере 40 миллионов», - отметила министр культуры.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





