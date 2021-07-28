

НПО обвинили власти Грузии в отказе от сближения с Западом после выхода из «соглашения Мишеля»

28.07.2021 22:40





Более 20 местных неправительственных организаций распространили совместное заявление, подвергнув критике решение правящей партии «Грузинская мечта» о выходе из соглашения, подписанного с оппозицией под эгидой президента Евросовета Шарля Мишеля.



«Грузинская мечта» объявила о выходе из «соглашения Мишеля» сегодня, по истечении 100 дней со дня его инициирования. Говоря о причинах такого решения, в партии власти заявили, что до сих пор документ не подписали более половины оппозиционных депутатов, однако международные партнеры оставляют этот факт без реагирования.



«Мы считаем, что это решение властей представляет собой прямой отказ от евроатлантического курса Грузии и мирного развития страны через демократические реформы. Решение «Грузинской мечты» является способом углубления предвыборного политического кризиса и поляризации. Оно служит лишь желанию удержать власть, ради чего «Грузинская мечта» готова пожертвовать процветанием страны, западной ориентацией, демократическим развитием и дружественными отношениями со стратегическими партнерами», — говорится в заявлении НПО.



Соглашение Мишеля



На фоне бойкота оппозицией заседаний парламента, шумных протестов и задержания лидера «Нацдвижения» Ники Мелия 18 апреля глава Евросовета Шарль Мишель предложил политическим силам Грузии документ по выходу из кризиса. Соглашение оказалось приемлемым для «Грузинской мечты», а также большей части оппозиционных партий, которые его подписали и заняли свои места в парламенте, чтобы обеспечить имплементацию договора.



«Единое национальное движение», «Лейбористская партия Грузии» и «Европейская Грузия» отказались подписывать соглашение.



Документ предполагал, что если правящая партия наберет меньше 43% на предстоящих осенью выборах в местные органы власти, то в 2022 году будут назначены досрочные парламентские выборы.



Кроме того, должна была быть объявлена амнистия «гавриловской ночи». Согласно соглашению, под амнистию должны были подпасть все, против кого были возбуждены уголовные дела в связи акцией протеста 20-21 июня 2019 года – как протестующие, так и те, кто осуществлял разгон митинга. Соглашение предполагало и проведение масштабных реформ в избирательной и судебной сферах.



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