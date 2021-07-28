

Сенатор Джим Риш: «Грузинскую мечту», похоже, волнует только собственное будущее, а не страны

28.07.2021 22:59





Старший республиканец комитета по иностранным делам Сената Конгресса Джим Риш негативно оценил решение «Грузинской мечты» о выходе из соглашения, подписанного при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля для разрешения политического кризиса, возникшего в Грузии после парламентских выборов.



«Решение «Грузинской мечты» выйти из соглашения от 19 апреля является отказом правительства от ответственности и, похоже, указывает на то, что партию волнует только собственное будущее, но не страны. Грузинский народ заслуживает лучшего», — написал Джим Риш в Twitter.



«Грузинская мечта» объявила о выходе из соглашения по истечении 100 дней со дня его инициирования. Говоря о причинах решения, в партии власти заявили, что до сих пор документ не подписали более половины оппозиционных депутатов, однако международные партнеры оставляют этот факт без реагирования. Кроме того, в ГМ подчеркнули, что основные требования соглашения выполнены – из тюрьмы выпущены совладелец оппозиционного телеканала «Мтавари» Георгия Руруа и председатель партии «Единое национальное движение» Ника Мелия, а в стране начаты масштабные реформы.



С выходом из соглашения ГМ власти отказались назначить досрочные парламентские выборы в случае, если на местных выборах правящая партия не наберет 43%.



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