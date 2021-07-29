

Шарль Мишель встретился с Саломе Зурабишвили

29.07.2021 11:30





Состоялась неформальная встреча президента Грузии Саломе Зурабишвили и президента Европейского совета Шарля Мишеля.



Информацию распространяет администрация президента Грузии.



Поясняется, что Зурабишвили и Мишель обсудили события, развернувшиеся в Грузии.



По информации администрации президента, встреча прошла вчера во Франции.



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