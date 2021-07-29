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Шарль Мишель встретился с Саломе Зурабишвили
29.07.2021 11:30
Состоялась неформальная встреча президента Грузии Саломе Зурабишвили и президента Европейского совета Шарля Мишеля.
Информацию распространяет администрация президента Грузии.
Поясняется, что Зурабишвили и Мишель обсудили события, развернувшиеся в Грузии.
По информации администрации президента, встреча прошла вчера во Франции.
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