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Шарль Мишель встретился с Саломе Зурабишвили


29.07.2021   11:30


Состоялась неформальная встреча президента Грузии Саломе Зурабишвили и президента Европейского совета Шарля Мишеля.

Информацию распространяет администрация президента Грузии.

Поясняется, что Зурабишвили и Мишель обсудили события, развернувшиеся в Грузии.

По информации администрации президента, встреча прошла вчера во Франции.

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