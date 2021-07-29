

Госдепартамент США: Выход «Грузинской мечты» из соглашения подрывает согласованный путь продвижения страны вперед

29.07.2021 11:31





Выход партии «Грузинская мечта» из соглашения от 19 апреля подрывает согласованный путь продвижения страны вперед посредством проведения необходимых реформ и создает опасность возвращения в политический кризис, - об этом в Twitter пишет пресс-спикер Госдепартамента США Нед Прайс, откликаясь на заявление «Грузинской мечты», согласно которому, соглашение от 19 апреля объявлено аннулированным.



«Мы призываем все стороны работать вместе для продвижения евроатлантической интеграции Грузии», - пишет Нед Прайс.



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