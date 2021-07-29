Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Госдепартамент США: Выход «Грузинской мечты» из соглашения подрывает согласованный путь продвижения страны вперед


29.07.2021   11:31


Выход партии «Грузинская мечта» из соглашения от 19 апреля подрывает согласованный путь продвижения страны вперед посредством проведения необходимых реформ и создает опасность возвращения в политический кризис, - об этом в Twitter пишет пресс-спикер Госдепартамента США Нед Прайс, откликаясь на заявление «Грузинской мечты», согласно которому, соглашение от 19 апреля объявлено аннулированным.

«Мы призываем все стороны работать вместе для продвижения евроатлантической интеграции Грузии», - пишет Нед Прайс.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна