|
|
|
Госдепартамент США: Выход «Грузинской мечты» из соглашения подрывает согласованный путь продвижения страны вперед
29.07.2021 11:31
Выход партии «Грузинская мечта» из соглашения от 19 апреля подрывает согласованный путь продвижения страны вперед посредством проведения необходимых реформ и создает опасность возвращения в политический кризис, - об этом в Twitter пишет пресс-спикер Госдепартамента США Нед Прайс, откликаясь на заявление «Грузинской мечты», согласно которому, соглашение от 19 апреля объявлено аннулированным.
«Мы призываем все стороны работать вместе для продвижения евроатлантической интеграции Грузии», - пишет Нед Прайс.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна