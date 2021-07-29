

Квирикашвили: Решение «Грузинской мечты»" - серьезный шаг назад

29.07.2021 11:44





Бывший премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили откликнулся в социальной сети на аннулирование соглашения Шарля Мишеля "Грузинской мечтой".



По его словам, ответственность прежде всего возлагается на руководство «Грузинской мечты».



«Решение «Грузинской мечты» выйти из соглашения от 19 апреля является шагом назад к крайней поляризации и серьезным препятствием в развитии грузинской демократии. Ответственность за подобное развитие событий прежде всего несет руководство "Грузинской мечты". Оно также несет ответственность за реальность в которой находится страна.



И, наконец, независимо от планов и действий той или иной политической партии, правящая партия несет ответственность за создание позитивной повестки дня, выполнение международных обязательств, несмотря на действия радикальной оппозиции, а также обеспечение решения задач внутреннего и внешнего развития страны», - написал Квирикашвили в Facebook.



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