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Депутат Европарламента Виола фон Крамон находится в Тбилиси


29.07.2021   11:48


Депутат Европарламента Виола фон Крамон находится в Грузии.

Она без комментариев покинула Тбилисский международный аэропорт.

На данный момент неизвестно, с кем будет встречаться евродепутат.

Несколько часов назад Виола фон Крамон опубликовала в социальной сети заявление, в котором откликнулась на выход «Грузинской мечты» из соглашения от 19 апреля. Депутат Европарламента также добавила, что собирается приехать в Грузию.

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