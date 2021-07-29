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Депутат Европарламента Виола фон Крамон находится в Тбилиси
29.07.2021 11:48
Депутат Европарламента Виола фон Крамон находится в Грузии.
Она без комментариев покинула Тбилисский международный аэропорт.
На данный момент неизвестно, с кем будет встречаться евродепутат.
Несколько часов назад Виола фон Крамон опубликовала в социальной сети заявление, в котором откликнулась на выход «Грузинской мечты» из соглашения от 19 апреля. Депутат Европарламента также добавила, что собирается приехать в Грузию.
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