

Депутат Европарламента Виола фон Крамон находится в Тбилиси

29.07.2021 11:48





Депутат Европарламента Виола фон Крамон находится в Грузии.



Она без комментариев покинула Тбилисский международный аэропорт.



На данный момент неизвестно, с кем будет встречаться евродепутат.



Несколько часов назад Виола фон Крамон опубликовала в социальной сети заявление, в котором откликнулась на выход «Грузинской мечты» из соглашения от 19 апреля. Депутат Европарламента также добавила, что собирается приехать в Грузию.



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