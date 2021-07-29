

Посольство США отозвалось на односторонни выход ГМ из соглашения с оппозицией

29.07.2021 12:32





«Односторонний выход «Грузинской мечты» из соглашения является еще одним отклонением от содержания и духа переговоров, в которых участвовала Грузинская мечта», а также от подписанного ею соглашения», — говорится в заявлении посольства США в Грузии.



Согласно заявлению, Соединенные Штаты глубоко встревожены и возмущены единодушным решением партии «Грузинская мечта» выйти из соглашения от 19 апреля, документа, подготовленного после шести месяцев сложных, но совместных переговоров, и необходимого пути вперед для грузинского народа и их демократии.



«По меньшей мере 115 парламентариев от шести из девяти избранных партий подписали соглашение и обязались добросовестно работать над уменьшением глубокой поляризации, которая препятствует демократическому прогрессу Грузии. Опасения Вашингтона усиливаются по поводу неоднократных шагов назад на пути Грузии к демократическому будущему.



Все подписавшие должны нести ответственность за свои обязательства по соглашению в то время как мы продолжаем настоятельно требовать, чтобы все партии подписали и полностью соблюдали соглашение. Односторонний выход «Грузинской мечты» из соглашения является еще одним отклонением от содержания и духа переговоров, в которых участвовала «Грузинская мечта», а также от подписанного ею соглашения. Это решение правящей партии только усиливает политическую нестабильность в стране и ставит под сомнение приверженность «Грузинской мечты» достижению демократических целей Грузии, целей, которые партия сама поставила перед Грузией.



Интересы Грузии будут лучше всего защищены, если конкретные вопросы судебной, конституционной и избирательной реформы, достигнутые в соглашении, будут реализованы на основе многостороннего консенсуса, а не в результате односторонних действий одной партии. Своевременный прогресс в реализации этих реформ — самый ответственный способ положить конец циклу политического кризиса в Грузии, и этот прогресс по-прежнему имеет решающее значение для евроатлантического будущего Грузии. Действия, вызывающие дестабилизацию и раскол, приносят пользу только тем, кто стремится подорвать стабильность и успех грузинской демократии.



Это соглашение представляет собой полезное руководство по важным реформам, необходимым для укрепления демократических институтов Грузии, снижения политизации судебной системы, улучшения избирательной системы Грузии, перераспределения власти в парламенте и укрепления верховенства закона. Эти реформы, которые должны стать результатом инклюзивного многостороннего процесса, остаются безотлагательными и необходимыми.



Мы призываем все партии в том числе «Грузинскую мечту», работать вместе и добросовестно выполнять взятые на себя обязательства, что чрезвычайно важно для своевременной интеграции Грузии в семью европейских наций», — говорится в заявлении.





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