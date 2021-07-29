

Где и как получить справку о вакцинации на случай выезда за рубеж

29.07.2021 13:43





Вакцинированные лица получить необходимую для выезда за границу справку могут в предоставляющем услуги иммунизации медицинском учреждении. По информации министерства здравоохранения, провайдер вакцинации должен заверить документ печатью и/или штампом и подписью уполномоченного лица.



- Свидетельство о вакцинации от COVID-19 включает следующую информацию:

- Персональные данные вакцинированного лица: имя, фамилия, личный номер, дата рождения;

- Сведения о вакцине: доза, производитель, дата;

- Название медицинского учреждения;

- Информация о результатах проведенного тестирования COVID-19 и исследовательской лаборатории (если таковые имеются).



Помимо клиники вакцинации, вакцинированное лицо может запросить справку из Национального центра по контролю за заболеваниями, которая также удостоверяет документ печатью и /или штампом и подписью уполномоченного лица.



В соответствии с запросом принимающей страны справка может быть заверена Агентством по развитию государственных услуг апостилем.



«В том случае, если в базе данных агентства не хранится соответствующая печать, штамп и образец подписи предоставляющего услуги иммунизации медицинского учреждения, апостиль может быть поставлен на документе только после получения передачи соответствующих образцов из этих учреждений в агентство по развитию государственных услуг.



В том случае, если не получается отправить образцы печатей, штампов и подписей медицинских учреждений в агентство по развитию государственных услуг, вы можете обратиться в Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здравоохранения и предоставить выданную ими справку в агентство по развитию услуг.



Процедура заверения справки о вакцинации вакциной(вакцинами) против COVID-19 апостилем является временной мерой до вступления выданных Грузией документов QR-кодов в пространство Евросоюза», - заявляют в министерстве здравоохранения.





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