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Где и как получить справку о вакцинации на случай выезда за рубеж
29.07.2021 13:43
Вакцинированные лица получить необходимую для выезда за границу справку могут в предоставляющем услуги иммунизации медицинском учреждении. По информации министерства здравоохранения, провайдер вакцинации должен заверить документ печатью и/или штампом и подписью уполномоченного лица.
- Свидетельство о вакцинации от COVID-19 включает следующую информацию:
- Персональные данные вакцинированного лица: имя, фамилия, личный номер, дата рождения;
- Сведения о вакцине: доза, производитель, дата;
- Название медицинского учреждения;
- Информация о результатах проведенного тестирования COVID-19 и исследовательской лаборатории (если таковые имеются).
Помимо клиники вакцинации, вакцинированное лицо может запросить справку из Национального центра по контролю за заболеваниями, которая также удостоверяет документ печатью и /или штампом и подписью уполномоченного лица.
В соответствии с запросом принимающей страны справка может быть заверена Агентством по развитию государственных услуг апостилем.
«В том случае, если в базе данных агентства не хранится соответствующая печать, штамп и образец подписи предоставляющего услуги иммунизации медицинского учреждения, апостиль может быть поставлен на документе только после получения передачи соответствующих образцов из этих учреждений в агентство по развитию государственных услуг.
В том случае, если не получается отправить образцы печатей, штампов и подписей медицинских учреждений в агентство по развитию государственных услуг, вы можете обратиться в Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здравоохранения и предоставить выданную ими справку в агентство по развитию услуг.
Процедура заверения справки о вакцинации вакциной(вакцинами) против COVID-19 апостилем является временной мерой до вступления выданных Грузией документов QR-кодов в пространство Евросоюза», - заявляют в министерстве здравоохранения.
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