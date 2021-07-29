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Шарль Мишель: Соглашение от 19 апреля - лучший способ для осуществления повестки дня реформ
29.07.2021 14:23
Президент Европейского совета Шарль Мишель написал о встрече с президентом Грузии Саломе Зурабишвили на своей странице в Facebook.
По словам Мишеля, вчера он провел встречу с Саломе Зурабишвили, чтобы обсудить текущую политическую ситуацию в Грузии и отношения между ЕС и Грузией.
«Вчера я встретился с президентом Саломе Зурабишвили, чтобы обсудить текущую политическую ситуацию в Грузии и отношения между ЕС и Грузией. В Грузии начинаются консультации. Соглашение от 19 апреля — лучший способ для осуществления повестки дня реформ. Призываю все стороны поставить интересы граждан на первое место», — написал Шарль Мишель.
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