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Виола фон Крамон: Мы очень разочарованы правящей партией в связи с последними событиями
29.07.2021 15:25
«Мы очень разочарованы правящей партией в связи с последними событиями», — заявила европарламентарий Виола фон Крамон после встречи с представителями оппозиционных партий.
Как отметила Крамон, Европарламент желает увидеть, что Грузия не свернула с трансатлантического европейского пути.
«Соглашение все еще в силе, несмотря на то, что «Грузинская мечта» не считает себя обязанной выполнять соглашение. Конечно, важно видеть Грузию на европейском пути, и это соглашение является частью пути к европейской интеграции. Говорить о санкциях в отношении визалиберализации пока рано. Мы хотим видеть Грузию на европейском пути, о чем договорились ранее. Надеюсь, это понимают и граждане Грузии. Мы хотим видеть Грузию в ЕС со всем её культурным разнообразием. В этот период не от меня зависит, чтобы решить вопрос санкций. Я здесь с другой миссией. Я здесь, чтобы поговорить с моими коллегами в парламенте Грузии о диалоге, процедуре, о том, как расширить права оппозиции в отношении распределения власти в парламенте. Мы очень разочарованы правящей партией в связи с последними событиями. Несмотря на это, мы — европейцы, выполним взятые на себя обязательства. Мы хотим, чтобы Грузия не сворачивала с трансатлантического европейского пути», — заявила Виола фон Крамон.
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