

Лидер ЕНД Ника Мелия отказывается от депутатского мандата для участия в выборах

29.07.2021 15:47





Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия отказывается от своего депутатского мандата. Соответствующее заявление оппозиционер сделал на специальном брифинге. Свое решение он объяснил односторонним выходом «Грузинской мечты» из соглашения Мишеля.



По словам Мелия, вместе с Элене Хоштария он намерен всецело включиться в избирательную кампанию, «чтобы на октябрьском референдуме оформить поражение «Грузинской мечты». Что касается других членов партии, прошедших в парламент, Ника Мелия обратилась к ним с призывом остаться в парламенте, чтобы «довести до конца отдельные технические вопросы».



Напомним, 23 июля председатель «Единого национального движения» был выдвинут кандидатом в мэры Тбилиси на предстоящих в октябре выборах в органы местного самоуправления. Лидер движения «Дроа!» («Время пришло!») Элене Хоштария будет баллотироваться на пост председателя тбилисского Сакребуло (городского собрания). Вице-мэром будет выдвинут представитель партии «Гирчи – Больше свободы».





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