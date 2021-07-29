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Мелия: Мы победим «Грузинскую мечту», и она будет вынуждена назначить досрочные выборы»
29.07.2021 16:45
«Не имеет значения, признает ли «Грузинская мечта» 43%-й принцип, мы выйдем на этот референдум, мы победим «Грузинскую мечту», и она будет вынуждена назначить досрочные выборы», - об этом на брифинге заявил председатель «Национального движения» Ника Мелия.
Как отметил Мелия, «Грузинская мечта» покинула западное пространство, и ни один гражданин Грузии не имеет права пассивно допускать изменения внешнеполитического курса страны.
«Мы вступаем в борьбу во благо этой страны, для победы этой страны. 2 октября должно произойти оформление уже побежденной «Грузинской мечты». Никто не должен обмолвиться касательно бойкота выборов. Это мечта «Грузинской мечты», чтобы грузинский народ сдал позиции и способствовал «Грузинской мечте» в преступном деле изменения внешнеполитического курса. Это очевидно. Правда на нашей стороне, сила на нашей стороне, численность в нашу пользу», - заявил Ника Мелия.
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