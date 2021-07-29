

Шарль Мишель проведет консультации с политическими субъектами в Грузии

29.07.2021 16:52





В Грузии начинаются консультации с рядом политических акторов, - об этом говорится в заявлении, распространенном президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.



По его словам, вчера он встретился с президентом Зурабишвили, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и отношения между ЕС и Грузией.



«Я уверен, что это соглашение – лучший путь продвижения повестки дня реформ, которые укрепят демократические институты Грузии и будут способствовать достижению благополучия, рабочих мест и экономического роста – это все очень важно для блага народа Грузии. Я не вижу альтернативы продолжению глубоких избирательных и судебных реформ, а также проведению свободных и справедливых местных выборов.



Призываю все стороны поставить на первое место интересы граждан и проявить приверженность продвижению политического дискурса Грузии в рамках демократических институтов страны. В Грузии начинаются консультации с рядом политических акторов», - говорится в заявлении Шарля Мишеля.



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