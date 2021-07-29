

«Лело» продолжит политическую борьбу в парламенте

29.07.2021 16:56





Мы продолжим борьбу из парламента для того, чтобы принять конституционные изменения и чтобы были назначены внеочередные парламентские выборы, - об этом заявил журналистам председатель фракции «Лело - Партнерство для Грузии» Бадри Джапаридзе.



Он отметил, что они должны подготовиться к местным выборам, на которых «Грузинская мечта» потерпит поражение.



««Грузинская мечта» вчера своим шагом показала обществу, что превратилась в радикальную деструктивную силу, которая готова «кинуть» наших стратегических партнеров, чтобы сохранить власть. Мы видели оценку наших стратегических партнеров, оценку ЕС. «Лело» заботится о стабильности страны, а также о том, чтобы страна не сорвалась в пропасть беспорядка и хаоса и не вернулась в прошлое, а вернулась к западному вектору, поэтому мы разделяем мнения стратегических партнеров, и у нас такое же видение, что и у них. Соответственно, наша задача - выполнение обязательств по соглашению полностью, мы будем бороться за это и готовиться к местным выборам с большей энергией, чтобы наступила та реальность, которой опасается «Грузинская мечта», и эта реальность обязательно наступит. 2 октября оппозиция победит, победит «Грузинскую мечту» и проводит из власти - это нужно будущему страны. Мы вошли в парламент, чтобы достичь внеочередных выборов и осуществить изменения, которые предусмотрены в документе Шарля Мишеля. Поэтому, пока эти цели не будут достигнуты, мы будем в парламенте. Соответственно, мы продолжим борьбу из парламента для того, чтобы были приняты конституционные изменения, что предусмотрено по соглашению Шарля Мишеля, и для того, чтобы были назначены внеочередные парламентские выборы», - сказал Джапаридзе.



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