

«Грузинская мечта» не принимает упреков в свой адрес

29.07.2021 18:00





По заявлению вице-спикера парламента Арчила Талаквадзе, в адрес правящей партии не может быть упреков, когда «Национальное движение» 100 дней «и не присоединилось к соглашению Мишеля, и не прекратило радикализацию процесса».



Об этом Талаквадзе написал в соцсети и отметил, что «Грузинская мечта» проведет выборы самоуправления с улучшенными регуляциями, в конкурентной среде, и через 1 месяц после завершения выборов «повестка дня радикальных сил исчерпается».



«Несмотря на призывы президента Мишеля, посольства США и других международных партнеров, четыре оппозиционные партии, в том числе крупнейшая оппозиционная партия, - «Национальное движение», не подписали соглашение Мишеля. Полностью обязательства по соглашению выполняла только «Грузинская мечта», так что к концу это приняло односторонний характер, что противоречит идее соглашения.



Соглашение, которое подписали 115 депутатов, действительно аннулировано, однако не следует забывать, что 84 депутата из 115 являются членами большинства. Четыре оппозиционных политических субъекта и большинство депутатов оппозиции (!) этот документ не подписали. Более того, «Национальное движение» не только не предприняло шаги к деполяризации ситуации, но и используя этот документ, попыталось осуществить еще большую радикализацию процессов, повысило уровень противостояния и полностью включило машину дезинформации.



Соответственно, естественно, не может быть упреков в адрес правящей партии, когда главная оппозиционная партия и главный источник радикализации за 100 дней и не присоединилась к соглашению Мишеля, и не прекратила радикализацию процессов.



Парламентские выборы 2020 года и последующие политические переговоры, завершившиеся соглашением президента Мишеля, обеспечили многопартийное представительство в парламенте и поставили точку на монополии «Национального движения» в оппозиции. Наша политическая команда «Грузинская мечта» ориентирована на будущее и при поддержке общества готова к еще одной победе!



Следующим важным шагом станут выборы самоуправления, которые мы проведем прозрачно, с улучшенными регуляциями, в справедливой и конкурентной среде. В результате примерно через 1 месяц после окончания выборов самоуправления повестка дня радикальных сил исчерпается, у страны будет возможность обрести спокойствие и при эффективной работе правительства, включенности граждан, поддержке международных партнеров перейти в нормальный режим развития», - заявляет Талаквадзе.



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