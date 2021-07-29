

Гарибашвили встретился с представителями сферы здравоохранения

29.07.2021 18:03





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел встречу с представителями сферы здравоохранения.



На встрече внимание было уделено эпидемиологической ситуации в стране и процессу иммунизации как наиболее эффективному механизму борьбы с COVID-19.



Одной из тем беседы был вопрос об имеющихся у клиник ресурсах создания дополнительных больничных мест. Премьер-министр отметил, что правительство готово оказать максимальную помощь клиникам для эффективного управления эпидемиологической ситуацией.



На встрече присутствовали министр по делам вынужденно переселенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Екатерина Тикарадзе, замминистра Тамар Габуния, директор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе и начальник оперативного штаба Межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе.



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