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Гарибашвили встретился с представителями сферы здравоохранения
29.07.2021 18:03
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел встречу с представителями сферы здравоохранения.
На встрече внимание было уделено эпидемиологической ситуации в стране и процессу иммунизации как наиболее эффективному механизму борьбы с COVID-19.
Одной из тем беседы был вопрос об имеющихся у клиник ресурсах создания дополнительных больничных мест. Премьер-министр отметил, что правительство готово оказать максимальную помощь клиникам для эффективного управления эпидемиологической ситуацией.
На встрече присутствовали министр по делам вынужденно переселенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Екатерина Тикарадзе, замминистра Тамар Габуния, директор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе и начальник оперативного штаба Межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе.
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