

В Европарламенте заявляют, что не допустят провала «соглашения Мишеля»

29.07.2021 18:11





«Соглашение Мишеля» продолжает действовать, несмотря на решение правящей партии «Грузинская мечта» о выходе из договора. Об этом заявила депутат Европарламента из Германии Виола фон Крамон-Таубадель, находящаяся в Тбилиси с рабочим визитом.



«Мы не собираемся допустить, чтобы даже часть этого соглашения провалилась. У этого соглашения еще есть ценность, и оно в силе, хочет или нет «Грузинская мечта» выполнять его… Мы очень разочарованы последними событиями и правящей партией, однако мы обеспечим имплементацию договора. Мы не желаем потери Грузией трансатлантического, европейского курса», — сказала Крамон журналистам.



В течение сегодняшнего дня депутат Европарламента встречалась в Тбилиси с представителями парламентской оппозиции. В настоящее время Крамон проводит переговоры с членами партии «Стратегия Агмашенебели». Ранее она также переговорила с членами «Лело» и «За Грузию».



28 июня «Грузинская мечта» неожиданно объявила о выходе из политического соглашения, подписанного 19 апреля с частью оппозиции при посредничестве ЕС и США и под эгидой президента Евросовета Шарля Мишеля. Таким образом, власти Грузии отказались от назначения досрочных парламентских выборов в том случае, если этой осенью на местных выборах правящая партия не наберет 43%.



Говоря о причинах решения, в ГМ заявили, что до сих пор документ не подписали более половины оппозиционных депутатов, включая крупнейшую оппозиционную партию страны «Единое национальное движение», однако международные партнеры оставляют этот факт без реагирования.



Одновременно в «Грузинской мечте» подчеркнули, что основные требования соглашения выполнены – из тюрьмы выпущены совладелец оппозиционного телеканала «Мтавари» Георгий Руруа и председатель ЕНД Ника Мелия, а в стране начаты масштабные реформы. Исходя из этого, в ГМ считают, что соглашение «выполнило свою миссию и исчерпало себя», спустя 100 дней с момента инициирования.



Сегодня решение ГМ прокомментировал сам Шарль Мишель. Он отметил, что соглашение от 19 апреля «продолжает предлагать европейский путь к укреплению демократии и верховенства закона в Грузии». Одновременно президент Евросовета сообщил, что начинает встречи с политиками из Грузии, на которых будет обсуждаться сложившаяся ситуация.



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