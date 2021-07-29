

Павильонис: Неожиданное заявление правительства шокировало нас

29.07.2021 18:24





«У нас было соглашение, подписанное многими партиями, которое является дорожной картой для Грузии по продвижению на пути к европейской и трансатлантической интеграции», — заявил председатель комитета по иностранным делам Сейма Литвы Жигимантас Павильонис.



По его словам, он надеется, что данная «дорожная карта» будет реализована всеми сторонами политического спектра.



В то же время, по словам Павильониса, ходят разговоры о том, что помощь в некоторых сферах может стать условной для Грузии.



«Если Грузия не выполнит обещанные реформы, например, в сфере правосудия, почему мы должны финансировать эти реформы. Сейчас мы формулируем нашу политику, которая будет четким сигналом правительству Грузии о том, что наша помощь не является безусловной.



Мы хотим, чтобы Грузия была лидером этих реформ. Это означает, что Грузия должна очень последовательно выполнять свои обещания. Это последний день моего неофициального визита в Грузию, и, к сожалению, мы имеем это неожиданное заявление от правительства. Это нас шокировало. Надеюсь, что правительство Грузии выполнит все свои обещания, так как все это уже было согласовано. Если они хотят поддержки литовцев и других на этом пути, они должны вести себя порядочно», — заявил Павильонис.





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