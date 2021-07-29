

Бокучава: ЕНД рассматривает возможность подписания документа Шарля Мишеля

29.07.2021 18:32





По словам члена «Национального движения» Тины Бокучава, партия рассматривает возможность подписания документа Шарлем Мишелем.



Придя в офис партии, депутат сообщила, что лидеры собрались, чтобы обсудить этот вопрос.



По ее словам, в свое время «Национальное движение» планировало подписать соглашение, после утверждения закона об амнистии, но сейчас, учитывая изменившуюся ситуацию, вопрос снова встал в повестке дня.



«Когда мы обсуждали подписание документа, наша позиция была всем ясна, что мы были готовы подписать документ после того, как «Грузинская мечта» приняла бы вредный закон об амнистии, который не поддерживали, в том числе и подписавшие оппозиционные партии, а «Грузинская мечта» и в данном случае не выполнил свои обязательства и приостановила закона об амнистии после второго слушания. Именно потому, что она уже собиралась разорвать это соглашение в одностороннем порядке, как это сделали они, мы тоже будем обсуждать этот вопрос и, конечно же, действовать в интересах страны», — заявила Тина Бокучава.



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