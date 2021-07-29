

В партии Гахария обвинили «Грузинскую мечту» в политическом мошенничестве

29.07.2021 19:19





В партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария назвали «политическим мошенничеством» решение правящей «Грузинской мечты» о выходе из соглашения 19 апреля.



Один из лидеров партии «За Грузию», депутат парламента Бека Лилуашвили считает, что единственной причиной такого поступка стали низкие рейтинги ГМ, что гарантировало назначение досрочных парламентских выборов в стране.



«Правящая партия заявила, что, оказывается, для них главное было освободить Нику Мелия и Георгия Руруа. Главное, что человек, обвиненный в штурме государственных институтов, стал кандидатом в мэры и таким образом вернулся созданный ими «образ врага», а других возможностей в соглашении от 19 апреля власти не видят. Это решение является еще одним признанием, что они очень напуганы.



Со своей стороны, «Национальное движение» подтвердило, что они не подписывали соглашение от 19 апреля, так как это устраивало правящую партию и нужно было, чтобы было основание для объявления соглашения аннулированным.



Это политическое мошенничество они противопоставляют драматическим для них результатам опросов, проведенных партией. Реальности, в которой рейтинг партии «За Грузию» все больше растет.



На фоне страха, вызванного этой реальностью, обе стороны свои узкопартийные интересы ставят выше интересов страны. Партия «За Грузию» заявляет «Грузинской мечте» и «Национальному движению», что сегодня вы действуете в общих интересах, прекратите политическое мошенничество, хватит играть судьбой страны и ее граждан», — заявил Лилуашвили.



Накануне «Грузинская мечта» объявила о выходе из политического соглашения, подписанного 19 апреля с частью оппозиции при посредничестве ЕС и США и под эгидой президента Евросовета Шарля Мишеля. Таким образом, власти Грузии отказались от назначения досрочных парламентских выборов в том случае, если этой осенью на местных выборах правящая партия не наберет 43%.



Говоря о причинах выхода из договора, в ГМ заявили, что до сих пор документ не подписали более половины оппозиционных депутатов, включая крупнейшую оппозиционную партию страны «Единое национальное движение», однако международные партнеры оставляют этот факт без реагирования.



Одновременно в «Грузинской мечте» подчеркнули, что основные требования соглашения выполнены – из тюрьмы выпущены совладелец оппозиционного телеканала «Мтавари» Георгий Руруа и председатель ЕНД Ника Мелия, а в стране начаты масштабные реформы. Исходя из этого, в ГМ считают, что соглашение «выполнило свою миссию и исчерпало себя», спустя 100 дней с момента инициирования.



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