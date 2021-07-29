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Тамар Кордзая объявляет бойкот парламентской деятельности
29.07.2021 20:08
Оппозиционный депутат Тамар Кордзая объявляет бойкот парламентской деятельности.
Как она заявила «IPN», сотрудничество с «Грузинской мечтой», которая декларировано ведет страну к российскому курсу, невозможно.
«Я подписала это соглашение, потому что западный курс важен. Многие пункты могли не нравиться, но соглашение было под западной эгидой. А теперь сила, которая должна была выполнить это соглашение, объявляет его аннулированным, ее не интересует Запад, оценка Запада, поэтому парламентское сотрудничество с ней невозможно. «Грузинская мечта» перешла рубикон. Пока она не отступит, сотрудничество с ней невозможно, и все, кто подписал документ, должны быть оскорблены.
Еще один вопрос - когда мы подписывали документ, мы были оппозицией, а теперь оказывается, что нас стало всего 10% ?! Я не могу способствовать двойным стандартам «Грузинской мечты», входя на сессии в парламент и задавая критические вопросы. Следовательно, коммуникация с ними в парламентском формате не имеет смысла. Мы должны победить их путем выборов и вынудить назначить досрочные выборы», - заявила Тамар Кордзая.
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