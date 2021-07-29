

Член Европарламента разочарована грузинскими политиками

29.07.2021 20:15





Член Европарламента Раса Юкнявичене прокомментировала выход «Грузинской мечты» из соглашения от 19 апреля.



Европарламентарий отметила, что разочарована грузинскими политиками, но при этом выразила надежду на изменение ситуации в Грузии.



«Сложно подобрать слова, чтобы выразить, насколько я разочарована грузинскими политиками. Тем не менее, верю, что Грузия найдет силы для изменения ситуации. В этой стране есть ответственные люди, они возьмут на себя ответственность», — написала она в Twitter.



28 июля «Грузинская мечта» объявила о выходе соглашения от 19 апреля созданного при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля. Правящая партия также заявила, что вопрос о проведении досрочных выборов больше будет зависеть от договоренностей прописанных в соглашении. Отныне решение о проведении досрочных выборов, будет зависеть от «доброй воли властей».



«Досрочные выборы будут назначены по нашей доброй воле, в соответствии с конституционной практикой, установленной в развитых европейских странах», — сказал председатель партии Ираклий Кобахидзе.



В ответ лидер партии «Гирчи — больше свободы» Зураб Джапаридзе объявил о выходе из парламента. А партия «Лело» объявила о начале консультаций с партнерами по оппозиции. Кроме того, в «Лело» заявили о готовности при необходимости бойкотировать выборы в органы местного самоуправления.



Международная реакция

Решение «Грузинской мечты» подверглось критике со стороны различных международных акторов. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что «выход из соглашения от 19 апреля подрывает согласованный путь страны по осуществлению необходимых реформ и создает риск возврата к политическому кризису».



Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что приступает к политическим консультациям и провел встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.



В заявлении Государственного департамента США указали следующее: «Выход партии «Грузинская мечта» из Соглашения от 19 апреля подрывает согласованный путь продвижения страны через необходимые реформы, может вернуть страну к политическому кризису. Мы призываем все стороны работать вместе для продвижения евроатлантической интеграции Грузии».



В комментарии посольства США в Грузии дипведомство отметило, что «Вашингтон все больше тревожится по поводу повторяющихся неудач на пути к демократическому будущему Грузии».



Часть американских сенаторов также выступили с заявлением о текущих событиях в Грузии, заявив, что «провал демократии в стране отвечает только интересам Кремля».



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