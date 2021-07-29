

Карл Бильдт сравнил решение «Грузинской мечты» с действиями экс-президента Украины

29.07.2021 20:33





Бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт прокомментировал выход «Грузинской мечты» из соглашения 19 апреля.



Он сравнил произошедшее с действиями пророссийского бывшего президента Украины Виктора Януковича.



«В Грузии события развиваются и глубоко и серьезно обескураживающе — правящая партия вышла из соглашения, достигнутое при посредничестве ЕС в демократическом пути страны. Они что, поступают как Янукович?», — написал политик в Twitter.



28 июля «Грузинская мечта» объявила о выходе соглашения от 19 апреля созданного при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля. Правящая партия также заявила, что вопрос о проведении досрочных выборов больше будет зависеть от договоренностей прописанных в соглашении. Отныне решение о проведении досрочных выборов, будет зависеть от «доброй воли властей».



«Досрочные выборы будут назначены по нашей доброй воле, в соответствии с конституционной практикой, установленной в развитых европейских странах», — сказал председатель партии Ираклий Кобахидзе.



В ответ лидер партии «Гирчи — больше свободы» Зураб Джапаридзе объявил о выходе из парламента. А партия «Лело» объявила о начале консультаций с партнерами по оппозиции. Кроме того, в «Лело» заявили о готовности при необходимости бойкотировать выборы в органы местного самоуправления.



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