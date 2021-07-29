

Импульсы Бидзины Иванишвили становятся все более авторитарными - Даниель Гамильтон

29.07.2021 21:11





На решение «Грузинской мечты» аннулировать соглашение от 19 апреля реагирует Британский политический обозреватель Даниель Гамильтон. В эфире телеканала «Мтавари архи», он сказал, что для Грузии сейчас решающее время, когда она должна показать, каков ее внешний курс.



По его словам, соглашение 19 апреля было подписано «Грузинской мечтой», поскольку именно она находится у власти, но обещание дано от имени страны и его нарушение ставит под сомнение имя Грузии.



«Если правительство хочет, чтобы ему доверяли, оно должно выполнять те обещания, которые дает. Поэтому выход «Грузинской мечты» из соглашения поставил под сомнение цену данного Грузией обещания. Безусловно, это будет иметь серьезные негативные последствия на пути Грузии в Европейский Союз и для всех нас, кто поддерживает членство Грузии в НАТО. Грузия должна быть страной, которая держит свое слово и остается верной соглашению. Соглашение от 19 апреля не было оформлено просто между «Грузинской мечтой» и Евросоюзом. Это было соглашение, которое было просто подписано правительством. Сейчас важно, чтобы гражданское общество и все оппозиционные партии твердо встали на защиту соглашения Мишеля. Это соглашение должно было служить повышению качества демократии и стабильности в Грузии. Должно быть усилено давление на правительство со стороны гражданского общества и международных партнеров, которые крайне возмущены», - сказал Даниель Гамильтон.



Даниель Гамильтон также говорил о возможном введении западными партнерами санкций в отношении Грузии и отметил, что санкции больше всего коснутся не членов партии Иванишвили, а граждан страны.



«Западные партнеры должны быть очень осторожны, произнося слово санкции или говоря о введении санкций в отношении Грузии, поскольку санкции навредят всем грузинам, а не только членам партии Бидзины Иванишвили. Я думаю, что послание должно быть очень четким, чем больше времени проходит, тем более авторитарными становятся импульсы Бидзины Иванишвили. Он нанес слишком большой ущерб гражданскому обществу, начиная от нарушений прав сообщества ЛГБТ и заканчивая разногласием с Европейским союзом», - отметил Гамильтон.



Напомним, что 28 июля лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил об аннулировании документа Шарля Мишеля. Таким образом, правящая команда отказалась от прописанного в документе обязательства – в случае неполучения на выборах 43%, назначить досрочные выборы. Ираклий Кобахидзе заявил, что назначение досрочных выборов будет зависеть «от их доброй воли».



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