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Конгрессмены США: Мы разочарованы таким развитием событий
29.07.2021 22:31
Мы разочарованы таким развитием событий в Грузии - мы призываем все стороны работать вместе для укрепления демократии, а не для ее разрушения, - об этом американские конгрессмены Адам Кинзингер и Джерри Конноли заявляют в совместном письме, откликаясь на выход «Грузинской мечты» из соглашения от 19 апреля.
«Новость о том, что «Грузинская мечта» выходит из парламентского соглашения от 19 апреля, к сожалению, подчеркивает текущие вызовы, существующие для демократии Грузии. Мы разочарованы таким развитием событий и как отказом оппозиционных партий подписать соглашение, так и поляризацией политики в Тбилиси в целом.
Мы призываем все стороны сделать шаг назад, переоценить свои приоритеты и вместе работать над укреплением демократии в Грузии, а не над ее разрушением. Только посредством законодательного процесса можно решить сложные вопросы, связанные с управлением. Те, кто хочет увидеть поражение демократии в Грузии, становятся решительнее, когда политики отступают, указывают друг на друга пальцем и распространяют конспирации. Мы готовы оказать содействие там, где можем, чтобы помочь восстановлению доверия к демократии в Грузии», - говорится в заявлении.
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