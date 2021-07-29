

МИД Грузии ответил на заявление официального представителя президента России

29.07.2021 22:44





Заместитель министра иностранных дел откликнулся на заявление пресс-секретаря президента РФ по поводу многонациональных военных учений.



«Мы обратили внимание на комментарии официального представителя президента России Дмитрия Пескова относительно проводимых в Грузии многонациональных военных учений Agile Spirit 2021, и хотели бы отметить следующее:



Грузия, как суверенное государство, имеет полное право проводить (и проводит) на своей территории военные учения, в том числе многонационального характера, с соблюдением требований международного права.



Военные учения на территории Грузии служат повышению взаимосовместимости между подразделениями НАТО и стран-партнеров, улучшению и усилению оперативных возможностей при планировании и проведении операций в многонациональной среде, развитию сотрудничества в сфере многонациональной готовности и безопасности, и не направлены против какой-либо третьей стороны.



Безопасность Грузии, как и всего региона, подрывается агрессивной политикой России, прежде всего оккупацией регионов Грузии — Абхазии и Цхинвали, их милитаризацией и постоянными военными учениями на оккупированных территориях.



Вместо угрожающих заявлений, будет лучше, если Россия выполнит соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года и выведет свои вооруженные силы с территории Грузии. Именно это будет способствовать улучшению безопасности обстановки», — заявил Лаша Дарсалия.



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