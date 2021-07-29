

В Грузии мобилизуют дополнительные бригады медиков и клиники для увеличения темпов вакцинации

29.07.2021 23:18





Премьер-министр Грузии призвал мобилизовать дополнительные площадки и бригады медиков для увеличения темпов вакцинации от коронавируса. Об этом он заявил на встрече с представителями сферы здравоохранения.



Как отметил Гарибашвили, важную роль в этом процессе играет поддержка клиник. Участники встречи оценили существующие ресурсы, а также возможности больниц выделить дополнительные койки.



Премьер отметил, что для эффективной борьбы с пандемией важна тесная координация между государством и сектором здравоохранения. Он также заявил, что власти готовы оказать максимальную помощь клиникам, чтобы и дальше эффективно управлять эпидемиологической ситуацией.



На встрече с присутствовали министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе, ее первый заместитель Тамар Габуния, глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе и глава оперативного штаба при межведомственном координационном совете Георгий Гибрадзе.



В начале июля эпидемиологи заговорили о резком ухудшении эпидемиологической ситуации в стране. Общее число инфицированных превысило 413 тысяч человек. Только за минувшие сутки было зарегистрировано 2 796 новых случаев.



Массовая вакцинация населения в Грузии началась 5 июля. Страна располагает достаточным запасом вакцин нескольких наименований. К этому времени прививки от коронавируса сделали 432 795 человек, из них две полные дозы получили 144 222 граждан.



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