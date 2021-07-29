

Дэвид Крамер: Грузинская мечта создала дополнительный кризис

29.07.2021 23:24





Бывший помощник госсекретаря США Дэвид Крамер: «Грузинская мечта сделала большую ошибку, выйдя из соглашения Шарля Мишеля.



По словам Крамера, это решение было оскорбительным для ЕС, который приложил большие усилия для достижения данного соглашения.



«Думаю, что это была огромная ошибка со стороны «Грузинской мечты», но это также показатель того, насколько они не заботятся о пути Грузии к демократии. Это отражает дополнительные ошибки, допущенные «Грузинской мечтой», особенно премьер-министром. Это оскорбление ЕС, который приложил большие усилия и время, чтобы разработать компромисс. Надеюсь, что ЕС выступит с гораздо более жестким заявлением, чем мы видели сегодня. Думаю, что заявление посольства США было блестящим. "Грузинская мечта" создала дополнительный кризис, что является для Грузии большой проблемой», - заявил Крамер в эфире «ТВ Формула».



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