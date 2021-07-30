

В Грузии предвыборная кампания начнется с 3 августа

30.07.2021 11:13





Президент Грузии назначит выборы местного самоуправления 3 августа. Согласно Избирательному кодексу, очередные выборы муниципальных собраний (сакребуло) и мэров президент, с соподписью премьер-министра, назначает за 60 дней до выборов.



Законодательством временем проведения очередных выборов секребуло и мэром определена первая суббота октября текущего года. Соответственно, выборы местного самоуправления 2021 года пройдут 2 октября.



При этом предвыборная кампания официально начнется с 3 августа. Соответственно, с этого дня начинает действовать целый ряд регуляций и ограничений, устанавливаемый законодательством в рамках предвыборной агитации.



Согласно Избирательному кодексу, политические партии и кандидаты в избирательные субъекты пользуются равными правами и на них возлагаются равные обязательства в установленном законом порядке.



В период предвыборной кампании политические партии, кандидаты в избирательные субъекты вправе изготавливать предвыборные призывы, заявления, надписи, листки, фотоматериалы и другое.



Запрещается препятствовать их распространению и отбирать их, а также отбирать автотранспортные и другие, оснащенные специальными устройствами, средства агитационного назначения либо препятствовать их использованию в целях предвыборной агитации.



В период предвыборной кампании органы местного самоуправления обязаны оказывать содействие политическим партиям/избирательным субъектам в организации и проведении встреч с избирателями, собраний, публичных дебатов, дискуссий, собраний и манифестаций, обеспечивать безопасность указанных мероприятий.



Запрещается проведение предвыборной агитации организатором мероприятий/презентаций, организуемых при финансировании из государственного бюджета Грузии/ бюджета местной самоуправляющейся единицы. Указанное деяние будет считаться использованием административных ресурсов.



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