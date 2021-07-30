

Адам Кинзингер и Джерри Коннолли распространили заявление по ситуации в Грузии

30.07.2021 11:19





«Мы готовы способствовать, чтобы помочь в восстановлении доверия к демократии в Грузии», — об этом в связи с недавними событиями в Грузии заявили члены Палаты представителей, республиканец Адам Кинзингер и демократ Джерри Коннолли.



«Сегодняшние новости о том, что «Грузинская мечта» выходит из соглашения от 19 апреля, к сожалению, подчеркивают нынешние вызовы, стоящие перед грузинской демократией. Мы разочарованы таким развитием событий, а также отказом оппозиционных партий присоединиться к соглашению и в целом политической поляризацией в Тбилиси. Мы призываем все стороны сделать шаг назад, пересмотреть свои приоритеты и вместе работать над укреплением демократии в Грузии, а не разрушать ее.



Только через законодательный процесс можно решить сложные вопросы, связанные с управлением. Те, кто хочет увидеть провал грузинской демократии, осмеливаются, когда политики отступают, указывают друг на друга пальцем и распространяют заговоры. Мы готовы оказать вам всемерную поддержку, чтобы помочь восстановить доверие к демократии в Грузии», — говорится в совместном заявлении конгрессменов.



Напомним, председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, заявил на брифинге, что он особенно благодарен Шарлю Мишелю за его усилия и поддержку, но через 100 дней после подписания документа стало ясно, что он выполнил свою миссию и исчерпал себя. По его словам, с отменой соглашения от 19 апреля страна вернулась в конституционные рамки.



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