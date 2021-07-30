

Гахария считает, что решение ГМ о выходе из соглашения обсуловлено страхом

30.07.2021 12:24





По заявлению лидера партии «За Грузию» Георгия Гахария, «Грузинская мечта» аннулировала соглашение от 19 апреля из страха потерять власть.



Как заявил Гахария журналистам, правящая партия делает все для сохранения власти, в том числе расторгает документы, разработанные при участии международных партнеров.



«В связи с упразднением соглашения анализ очень прост. Факт, что этот договор, наряду со всем, состоял из нескольких принципиальных компонентов: первый – часть, касающаяся суда и ее, к сожалению, власти не учли, а второй – это 43%-ный рубеж.



К сожалению, самое плохое здесь то, что правящая партия для сохранения власти идет на все. В действительности же речь идет о днях, это ведь не долгосрочная перспектива. Фактически государственные интересы отодвинуты на второй, третий, четвертый план. Вперед выдвинуты партийные интересы, и все делается для того, чтобы сохранить власть. Это самое плохое из того, что сейчас происходит. Все остальное решать нашим гражданам. Их выбор будет определяющим. Но плохо и то, что правящая команда даже уже не учитывает документы, подписанные вместе с международными партнерами. И все это обусловлено страхом», - заявил Гахария.



На вопрос журналистов о том, могла ли правящая команда прервать соглашение от 19 апреля без согласования с Бидзиной Иванишвили, Гахария заявил, что он всегда сомневался в решительности нынешних руководителей, боссов правящей партии.



У этих людей серьезная проблема с решительностью», - заявил Гахария.



Для справки, «Грузинская мечта» объявила аннулированным разработанный под эгидой президента Европейского совета Шарля Мишеля документ – т.н. соглашение от 19 апреля.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





