|
|
|
Гахария считает, что решение ГМ о выходе из соглашения обсуловлено страхом
30.07.2021 12:24
По заявлению лидера партии «За Грузию» Георгия Гахария, «Грузинская мечта» аннулировала соглашение от 19 апреля из страха потерять власть.
Как заявил Гахария журналистам, правящая партия делает все для сохранения власти, в том числе расторгает документы, разработанные при участии международных партнеров.
«В связи с упразднением соглашения анализ очень прост. Факт, что этот договор, наряду со всем, состоял из нескольких принципиальных компонентов: первый – часть, касающаяся суда и ее, к сожалению, власти не учли, а второй – это 43%-ный рубеж.
К сожалению, самое плохое здесь то, что правящая партия для сохранения власти идет на все. В действительности же речь идет о днях, это ведь не долгосрочная перспектива. Фактически государственные интересы отодвинуты на второй, третий, четвертый план. Вперед выдвинуты партийные интересы, и все делается для того, чтобы сохранить власть. Это самое плохое из того, что сейчас происходит. Все остальное решать нашим гражданам. Их выбор будет определяющим. Но плохо и то, что правящая команда даже уже не учитывает документы, подписанные вместе с международными партнерами. И все это обусловлено страхом», - заявил Гахария.
На вопрос журналистов о том, могла ли правящая команда прервать соглашение от 19 апреля без согласования с Бидзиной Иванишвили, Гахария заявил, что он всегда сомневался в решительности нынешних руководителей, боссов правящей партии.
У этих людей серьезная проблема с решительностью», - заявил Гахария.
Для справки, «Грузинская мечта» объявила аннулированным разработанный под эгидой президента Европейского совета Шарля Мишеля документ – т.н. соглашение от 19 апреля.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна