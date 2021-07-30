

Лукашенко взялс за правозащитные организации

30.07.2021 13:09





После притеснения и поимки инакомыслящих, в том числе журналистов, Александр Лукашенко тщательным образом «занялся» правозащитными организациями.



В частности, на Telegram-канале правозащитной организации «Белорусский Хельсинкский комитет» (БКХ) распространяется информация о том, что от Министерства юстиции Беларуси БКХ получила официальное предупреждение в связи с не предоставлением в срок сведений об их деятельности.



В информации указано, что БКХ официально проинформировал Минюст о том, что запрашиваемые ими документы находятся в опечатанном после обыска офисе организации, куда доступ они не имеют.



«Несмотря на ситуацию, министерство вынесло нам предупреждение за непредставление документов. В приказе также содержалось требование устранить допущенное нарушение до 27 июля. Однако сам приказ мы получили только вечером 27 июля, о чем свидетельствует штамп почтового отделения» - заявили в БХК.



Представители БКХ причиной всему называют желание властей Беларуси очистить неправительственный сектор от нежелательных организаций. Согласно белорусскому законодательству, после двух предупреждений в течение года ее могут ликвидировать.



Напомним, что сотрудники правоохранительных органов 14 июля без предупреждения и присутствия представителей проверяемых организаций провели обыски в ряде неправительственных организаций. По данным правозащитников, после обысков были задержаны более 10 человек в рамках уголовного дела по ч. 1 и 2 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) и ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов). Следственный комитет Беларуси заявил, что располагает информацией о причастности руководителей и работников ряда неправительственных организаций и СМИ к теневому движению финансовых средств, поступающих из-за границы для поддержки протестов.



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